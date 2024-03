Un passo fondamentale per le sue future missioni di esplorazione

La Cina ha lanciato un nuovo satellite per fornire servizi di comunicazione Terra-Luna, un passo fondamentale per le sue future missioni di esplorazione lunare, come il recupero di campioni dal lato nascosto della Luna. Lo riporta Xinhua. il satellite Queqiao-2 è partito dal sito di lancio spaziale di Wenchang, nella provincia di Hainan, nel sud della Cina e dopo 24 minuti minuti si è separato dal razzo che lo trasportava per entrare nell’orbita pianificata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata