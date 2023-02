Dai ghiacci della Groenlandia a Washington: la mostra presentata a Milano dai presidenti dell'Asi, Saccoccia, e di Leonardo, Profumo

In mostra a Milano 60 spettacolari immagini del nostro Pianeta, acquisite dai satelliti della costellazione italiana dell’ASI e del Ministero della Difesa, COSMO-SkyMed. Dai ghiacci della Groenlandia a Washington con ben visibili il Pentagono e Capitol Hill. Immagini restituite dai satelliti che mostrano il pianeta come opera d’arte, ma anche nelle sue fragilita ambientali.

Lunedì 27 febbraio è stata la giornata per immergersi nell’osservazione della Terra dallo Spazio, visitando l’esposizione, che rientra tra le iniziative di promozione integrata dell’Italia e del Made in Italy ed è da alcune settimane esposta in oltre 50 Paesi del mondo presso diverse sedi diplomatiche italiane. Un nuovo passo verso IAC 2024, la 75ma edizione dell’International Astronautical Congress, la più importante manifestazione mondiale nel settore dello spazio, che Milano ospiterà dall’11 al 18 ottobre 2024.

A presentare la mostra allo STEP FuturAbility District nel capoluogo regionale lombardo sono stati il presidente di AIDAA-Associazione Italiana di Aeronautica ed Astronautica Erasmo Carrera, il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia e l’amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo. “Looking Beyond. Guardare oltre” è promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Telespazio/e-GEOS del gruppo Leonardo.

Presentata a Milano in edizione digitale la mostra ha immerso il visitatore tra le 60 spettacolari immagini del nostro Pianeta acquisite dai satelliti. E’ articolata su quattro temi – agricoltura, città, cambiamento climatico, acqua, – con un percorso innovativo attraverso l’ausilio di videowall, proiezioni ed effetti 3D. Un’opportunità di riflessione sul contributo delle tecnologie satellitari all’osservazione della Terra, alla promozione dello sviluppo sostenibile e alla tutela del patrimonio naturale e culturale. Quello fra spazio e sostenibilità è il legame che hanno voluto sottolineare, in occasione della presentazione, Alessandro Profumo, ad di Leonardo, e, in videocollegamento, il ministro delle imprese e Made in Italy Adolfo Urso e il Sottosegretario e vice ministro agli Esteri Edmondo Cirielli.

