Nella base di Pratica di Mare, è il primo nel suo genere in Europa

Nella base di Pratica di Mare il primo centro di addestramento nel suo genere in Europa, frutto delle forti sinergie tra le competenze operative della Guardia di Finanza e l’eccellenza tecnologica e nei servizi di Leonardo. Un ambiente unico che integra aeromobili e sistemi di missione virtuali, favorendo l’addestramento efficace e sicuro degli equipaggi all’interoperabilità in scenari complessi. Il nuovo centro, unico in Europa con tali caratteristiche, integra in uno stesso ambiente virtuale sistemi avanzati di simulazione connessi in rete.

Questi riproducono fedelmente gli elicotteri e i velivoli di Leonardo di più recente introduzione presso il Corpo, impiegati dagli equipaggi per lo svolgimento dei diversi compiti operativi, nonché i sistemi di missione dell’Azienda utilizzati a bordo tra l’altro per la sorveglianza e l’identificazione. A questi si aggiungono un simulatore di scenario, anch’esso realizzato da Leonardo e in grado di riprodurre l’ambiente in cui operano mezzi e personale in modo cooperativo, un simulatore della plancia di una nave per integrare anche la presenza di unità di superficie in ambiente marittimo – sviluppato in collaborazione con Cetena (Fincantieri) – e un centro di comando a terra per il coordinamento delle operazioni.

