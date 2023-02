E' la prima da quando è stata completata la stazione spaziale cinese Tiangong

Prima passeggiata nello spazio per gli astronauti cinesi dal completamento della prima stazione spaziale cinese Tiangong. Due dei tre membri dell’equipaggio della Shenzhou 15 si sono avventurati all’esterno per istallare delle attrezzature. Fei Junlong, comandante dell’equipaggio, ha anche salutato la telecamera, dopodiché anche Zhang Lu è uscito dalla cabina. L’equipaggio della Shenzhou-15 è stato inviato nello spazio lo scorso novembre, diventando il quarto gruppo di astronauti a bordo della prima stazione spaziale cinese. Gli astronauti condurranno diverse attività extraveicolari durante i sei mesi di permanenza in orbita, ha dichiarato la CCTV.

