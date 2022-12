La navicella dovrebbe ammarare nel Pacifico a dicembre: test sul suo contatto con l'atmosfera, che sarà colpita a una velocità 30 volte quella del suono

La capsula Orion della Nasa ha fatto un ultimo giro intorno alla Luna lunedì, sorvolando un paio di siti di atterraggio prima di tornare a casa. Orion punterà a un ammaraggio nel Pacifico domenica al largo di San Diego, preparando il terreno per gli astronauti del prossimo volo tra un paio d’anni. La capsula è passata a meno di 130 chilometri dal lato più lontano della Luna, usando la gravità lunare come una fionda per il viaggio di ritorno verso la Terra, durato 237.000 miglia (380.000 chilometri). Ha trascorso una settimana in un’ampia orbita lunare.

“Orion ha ora gli occhi puntati su casa“, ha detto la commentatrice del Controllo Missione Sandra Jones.

Secondo i funzionari, le tre settimane di volo di prova hanno superato le aspettative. Ma la sfida più grande resta ancora da affrontare: colpire l’atmosfera a più di 30 volte la velocità del suono e sopravvivere al rientro infuocato. Orion è partito il 16 novembre con il primo volo del razzo più potente della NASA, lo Space Launch System o SLS. Il prossimo volo, già nel 2024, tenterà di portare quattro astronauti sulla Luna. La terza missione, prevista per il 2025, sarà il primo atterraggio lunare di astronauti da quando il programma Apollo si è concluso 50 anni fa, questo mese.

L’Apollo 17 partì il 7 dicembre 1972 dal Kennedy Space Center della NASA con a bordo Eugene Cernan, Harrison Schmitt e Ron Evans. Cernan e Schmitt trascorsero tre giorni sulla superficie lunare, la permanenza più lunga dell’era Apollo, mentre Evans orbitò intorno alla Luna. Solo Schmitt è ancora vivo.

