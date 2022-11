È la prima volta dal 1972 che un mezzo spaziale costruito per il trasporto umano si dirige verso la Luna

(LaPresse) Cinquant’anni dopo l’ultima missione Apollo nel 1972, per la prima volta una capsula spaziale costruita per il trasporto umano si sta dirigendo verso la Luna. È la capsula Orion, primo passo del programma Artemis che riporterà gli astronauti a solcare il suolo lunare entro il 2025. A bordo questa volta non ci sono persone ma solo tre manichini. Queste le prime immagini del nostro pianeta provenienti da Orion.

