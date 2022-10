La navicella si è sganciata dalla Iss il 14 ottobre, a bordo anche tre colleghi della Nasa

L’astronauta italiana dell’Esa Samantha Cristoforetti è tornata sulla Terra insieme agli astronauti della Nasa Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins, segnando la fine della sua seconda missione sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Cristoforetti, che per un breve periodo ha anche guidato l’Iss, e i suoi colleghi sono tornati a bordo della navicella spaziale Crew Dragon Freedom di SpaceX, che si è sganciata autonomamente dalla Stazione il 14 ottobrealle 18.05 CEST ed è atterrata al largo della Florida. Il rientro è stato ritardato per via del maltempo. Cristoforetti è stata la prima astronauta donna italiana ed europea alla guida dell’Iss e la prima donna europea a condurre, il 21 luglio 2022, una ‘passeggiata spaziale’. CREDIT: NASA

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata