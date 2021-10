Ranzo: "Il futuro è nelle tecnologie avanzate a basso costo"

(LaPresse) – “Il futuro sta andando verso un grande ampliamento delle azioni spaziali, una grande crescita delle attività, e quindi occorrono soluzioni tecnologiche sempre più avanzate e sempre più a basso costo. L’ampliamento del numero di utenti richiede inevitabilmente di rendere i costi più accessibili e quindi siamo impegnati per nuove tecnologie che facciano tutto questo, siano più flessibili ai requisiti dei clienti e siamo meno costose”. Lo dice l’ad Avio, Giulio Ranzo, a margine dell’evento ‘Space 4 Sustainability’ nel padiglione italiano a Expo 2020 Dubai. “Il nostro settore e caratterizzato dal l’avete delle road map di lungo periodo, la capacità di programmare anche oltre il decennio, questo è necessario altrimenti non si fa in tempo a portare il prodotto sul mercato. Nel 2022 lanceremo Vega C, che è una versione già molto migliorata di Vega, con oltre il 50% di capacità di carico a parità di costo, e nel 2026 porteremo Vega E che è una versione ulteriormente migliorata, ancora più potente, con l’ultimo stadio propulsivo a metano che è un propellente pulito, e servirà ad avere ancora a minor costo la capacità di lanciare oggetti più grandi in modo ancora più flessibile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata