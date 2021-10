Dodici giorni di viaggio per regista, attori e cameraman sulla Stazione spaziale internazionale

È rientrata sulla Terra oggi la navicella Soyuz con a bordo la squadra russa che ha girato il primo film nello spazio, composta dal cosmonauta Oleg Novitskiy, dall’attrice Yulia Peresild e dal regista Klim Shipenko. Per il film ‘Challenge’ è stata girata una scena direttamente sulla Stazione spaziale internazionale. La squadra era partita il 5 ottobre per un viaggio che è durato in tutto 12 giorni. La Soyuz è atterrata nelle steppe del Kazakistan dopo un viaggio di tre ore e mezza dalla Iss.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata