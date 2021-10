Atterrati in Kazakistan il cosmonauta Oleg Novitskiy, l'attrice Yulia Peresild e il regista Klim Shipenko

È rientrata sulla Terra la navicella Soyuz con a bordo la squadra russa che ha girato il primo film nello spazio, composta dal cosmonauta Oleg Novitskiy, dall’attrice Yulia Peresild e dal regista Klim Shipenko. La Soyuz è atterrata nelle steppe del Kazakistan dopo un viaggio di tre ore e mezzo dalla Stazione spaziale internazionale (ISS). La squadra era partita il 5 ottobre per un viaggio di 12 giorni per le riprese di un film intitolato ‘Challange’, in cui un chirurgo (interpretato da Peresild) si reca nella stazione spaziale per salvare un membro dell’equipaggio che ha bisogno di un’operazione urgente in orbita. Novitskiy, che ha trascorso oltre sei mesi sulla Stazione spaziale, nel film interpreta la parte del cosmonauta malato. Dopo l’atterraggio, membri dello staff di terra hanno tirato fuori i tre dalla capsula e li hanno messi a sedere mentre si riabituavano alla gravità. I tre, che apparivano in salute e felici, sono poi stati portati in una tenda per i controlli medici. A bordo della stazione spaziale restano sette astronauti: dalla Russia Anton Shkaplerov e Pyotr Dubrov; dagli Usa Mark Vande Hei, Shane Kimbrough e Megan McArthur; Thomas Pesquet dell’Agenzia spaziale europea (Esa); e dal Giappone Aki Hoshide.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata