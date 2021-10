Fa parte del progetto per incoraggiare le bambine a intraprendere studi nelle discipline Stem

(LaPresse) La prima donna a volare nello spazio fu Valentina Tereshkova nel 1963: da allora le donne astronaute sono aumentate sempre di più fino al successo dell’italiana Samantha Cristoforetti, che sarà la prima donna europea a comandare, nel 2022, la Stazione Spaziale Internazionale. E proprio a lei Barbie ha scelto di dedicare una delle sue celebri bambole, per incoraggiare soprattutto le bambine a studiare le materie scientifiche. La Barbie è stata fatta fluttuare proprio come accade agli astronauti: “Durante la traiettoria parabolica di fatto si è senza peso e si fluttua proprio come io fluttuo nella Stazione Spaziale Internazionale” ha spiegato AstroSamantha. Parte del ricavato sarà donato all’organizzazione Women in Aerospace e aiuterà a creare una borsa di dottorato in quest’ambito. Il progetto della Barbie Samantha nasce nel 2018 ma solo ora la bambola è stata resa disponibile in Europa.

