La Mattel ha presentato la nuova bambola in occasione della settimana dedicata al divo

(LaPresse) Sarà venduta a cinquanta dollari la Barbie-Elvis che Mattel ha deciso di dedicare al celebre artista, in occasione della ‘Elvis Week’. Sarà in commercio dall’11 dicembre ma l’annuncio è stato dato in questi giorni di agosto, quando i fan del cantante americano, morto il 16 agosto 1977 a 42 anni, si ritrovano a Graceland, in Tennessee, per celebrarlo. Gli abiti della Barbie da collezione, bianchi e con i pantaloni a zampa, sono ispirati dall’outfit di American Eagle: la bambola avrà i capelli scurissimi, ciuffo alto e una coda di cavallo.

Solo pochi giorni fa Mattel aveva presentato un’altra Barbie speciale: quella ispirata alla scienziata Sarah Gilbert, la professoressa di Oxford che ha guidato il team che ha prodotto il vaccino anti Covid AstraZeneca.

