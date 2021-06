L'energia generata servirà anche per accogliere i primi passeggeri 'paganti'

(LaPresse) Passeggiata spaziale per gli astronauti sulla Stazione spaziale internazionale: il team deve ridare energia alla stazione e per questo monterà alcuni potenti pannelli solari. L’energia generata servirà anche per accogliere i passeggeri ‘paganti’ e le troupe cinematografiche che dovrebbero arrivare in orbita nei prossimi mesi.

