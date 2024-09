Gli adolescenti saranno automaticamente inseriti in profili ad hoc, che prevedono limitazioni su contatti e contenuti

Meta annuncia l’arrivo degli account per teenager su Instagram, definendoli “una nuova esperienza protetta per gli adolescenti, guidata dai genitori. Gli adolescenti su Instagram saranno automaticamente inseriti negli account per teenager, che prevedono limitazioni su chi può contattarli e sui contenuti che possono vedere“. Lo annuncia il gruppo in un post sul proprio blog.

“Gli adolescenti su Instagram saranno automaticamente inseriti in impostazioni di privacy più restrittive, adatte alla loro età. Queste impostazioni si applicano sia agli adolescenti che già utilizzano Instagram che ai nuovi iscritti. I ragazzi sotto i 16 anni avranno bisogno del permesso dei genitori per modificare queste impostazioni. Gli adolescenti sopra i 16 anni possono modificare le impostazioni da soli, a meno che il loro account non sia supervisionato da un genitore o tutore, in tal caso sarà necessario il permesso del genitore per apportare le modifiche”, spiega Meta, che prevede di trasferire gli adolescenti negli account per teenager entro 60 giorni negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e Australia, e di iniziare nell’Unione Europea più avanti nel corso di quest’anno. Gli adolescenti di tutto il mondo inizieranno ad avere accesso agli account per teenager a gennaio

