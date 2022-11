Le immagini mostrano alcune persone nei loro ultimi 30 secondi di lavoro per il social

Fuga di lavoratori da Twitter dopo l’ultimatum lanciato dal neo proprietario Elon Musk: lavorare “hardcore” o andarsene ricevendo una liquidazione. Le immagini mostrano proprio alcuni dipendenti nei loro ultimi 30 secondi di lavoro nell’azienda social. Non è ancora chiaro quante persone abbiano accettato l’offerta del miliardario (che ha già effettuato tagli al personale) ma ciò che è certo è che la piattaforma sta continuando a perdere forza lavoro, mentre si avvicina uno degli eventi più “caldi” per il social: la Coppa del Mondo Fifa 2022 in Qatar.

