Twitter chiude i suoi uffici fino a lunedì. Lo ha comunicato la stessa società ai dipendenti con una mail dall’effetto immediato. In un messaggio, visionato dalla Bbc, è stato riferito ai lavoratori che gli uffici riapriranno lunedì 21 novembre senza fornire però ulteriori spiegazioni. L’annuncio arriva in un momento in cui si susseguono le notizie sulla ‘fuga’ di dipendenti e ingegneri dalla piattaforma dopo l’ultimatum a lavorare sodo o andarsene ricevendo una liquidazione, lanciato dal neo proprietario Elon Musk.

“Si prega di continuare a rispettare la politica aziendale astenendosi dal discutere informazioni aziendali riservate sui social media, con la stampa o altrove”, viene riportato nel messaggio citato dall’emittente britannica.

