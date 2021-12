Le parole di Giacomo Lev Mannheimer, Head of Government Affairs and Public Policy Southern Europe di TikTok

(LaPresse) “Abbiamo visto tante campagne occuparsi di diritti delle minoranze, di comunità lgbtqi+. Una community sempre più autentica che ha provato a sconfiggere pregiudizi e barriere che ci possono essere in altri ambiti della vita. Importanti anche la battaglie sociali condotte su Tik Tok come quella sul cambiamento climatico”. Lo ha detto Giacomo Lev Mannheimer, Head of Government Affairs and Public Policy Southern Europe Tik Tok presentando questa sera l’evento Il 2021 su TikTok: un racconto italiano“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata