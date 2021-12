La star dei social è intervenuto all'evento "Il 2021 su TikTok: un racconto italiano"

(LaPresse) “Anno drammatico per il covid, la quarantena, le restrizioni. Io ho fatto contenuti per strappare sorrisi in questo periodo buio”, così la star dei social Khaby Lame intervenuta all’evento “Il 2021 su TikTok: un racconto italiano. Un anno di vittorie, storie e emozioni italiane raccontate dalla community su TikTok”.

