Ieri il lungo blackout di WhatsApp, Facebook e Instagram. Per circa cinque ore, dalle 17.40 fino dopo a mezzanotte, miliardi di utenti non hanno potuto utilizzare i popolari social network. Il blocco provocato da modifiche alla configurazione dei router ha fatto sapere Facebook. Si tratta della peggiore interruzione di servizio del colosso dei social media dal 2008. Chiede scusa il ceo Mark Zuckerberg, “So in quanti si affidino ai nostri servizi”, ha detto. Facebook ha perso 6 miliardi di dollari in poche ore in borsa. E del blackout ne ha approfittato Twitter che ha registrato un record di accessi

