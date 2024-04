Oltre 6mila le segnalazioni registrate in tutta Italia poco dopo le ore 20 riguardante l'app di messaggistica

Problemi per gli utenti di WhatsApp che non riescono ad accedere ai servizi dell’applicazione di messaggistica. Sono oltre 6mila le segnalazioni registrate in tutta Italia poco dopo le 20 sul sito Downdetector: nella maggior parte dei casi (88%) il problema riguarderebbe l’invio di messaggi, per il 7% è invece relativa all’applicazione e 5% sulla connessione server.

Anche su X sono diversi i post degli utenti che segnalano problemi con l’hastag #whatsappdown. Segnalazioni arrivano anche per le altre applicazioni di Meta, Instagram (2mila circa quelle segnalate da Downdetector alle 20 circa) e Facebook.

