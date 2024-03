Se il testo passerà al Senato, la piattaforma verrà esclusa dagli app store se non verrà scorporata dalla società madre cinese

La Camera del Congresso degli Stati Uniti ha approvato il disegno di legge che potrebbe impedire agli utenti degli Stati Uniti l’utilizzo di TikTok. Lo riporta la Cnn, spiegando che il testo è stato approvato a larga maggioranza, con 352 voti favorevoli e 65 contrari. Il disegno di legge, che passa ora al Senato, punta a escludere TikTok dagli app store negli Stati Uniti se la piattaforma social non verrà scorporata dalla sua società madre, la cinese ByteDance.

TikTok: “Senato consideri i fatti”

“Questo processo è stato condotto in segreto e il disegno di legge è stato portato avanti per un’unica ragione: bandire TikTok. Ci auspichiamo che il Senato consideri i fatti, ascolti i propri elettori e comprenda l’impatto sull’economia, sulle 7 milioni di piccole imprese e sui 170 milioni di americani che utilizzano la nostra piattaforma“. Così un portavoce di TikTok, in una dichiarazione inviata a LaPresse, commenta il voto della Camera dei rappresentanti Usa.

Perché TikTok è nel mirino del Congresso

Il Congresso americano è preoccupato per l’applicazione a Bytedance delle nuove norme del governo cinese sulla sicurezza nazionale: le ultime leggi approvate a Pechino infatti prevedono che le società debbano necessariamente assistere le autorità nel raccogliere informazioni di intelligence. Secondo le nuove norme, dunque, il governo cinese potrebbe chiedere e ottenere da Bytedance in qualsiasi momento i dati sui consumatori statunitensi.

