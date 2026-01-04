Las Vegas, al via il Ces: la più grande fiera della tecnologia

Il Ces, la fiera annuale dedicata alla tecnologia a Las Vegas, si apre martedì 6 gennaio, dopo due giorni di anteprime mediatiche. Precedentemente noto come Consumer Electronics Show, il Ces riunisce partecipanti ed espositori da tutto il mondo. Quest’anno l’intelligenza artificiale sarà la vera protagonista. Secondo la Consumer Technology Association (CTA), il Ces 2025 ha visto più di 141.000 partecipanti provenienti da oltre 150 paesi, regioni e territori. La prossima settimana sono attesi oltre 4.500 espositori, tra cui 1.400 startup, molte italiane.