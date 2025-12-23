Morto Vince Zampella, il creatore di ‘Call of Duty’ vittima di un incidente d’auto: aveva 55 anni

L’inventore di videogame si è schiantato a Los Angeles mentre era a bordo della sua Ferrari

Mondo dei videogame in lutto. Vince Zampella, ‘firma’ di molti dei giochi più venduti al mondo, è morto domenica pomeriggio in un incidente a bordo della sua Ferrari a Los Angeles. Lo riferiscono i media locali. Aveva 55 anni. Bbc news riporta che a bordo della vettura c’era anche un altro passeggero che ha perso la vita, spiegando che il meccanismo della vettura ha sbalzato fuori dall’auto il passeggero mentre il guidatore è rimasto intrappolato nell’abitacolo. Non è chiaro se Zampella fosse al volante.

Rest in peace Vince.



As one of the founders of Infinity Ward and Call of Duty, you will always have a special place in our history.



Your legacy of creating iconic, lasting entertainment is immeasurable.



Our deepest condolences to Vince’s family and loved ones upon this… — Infinity Ward (@InfinityWard) December 22, 2025

Aveva fondato Infinity Ward

Zampella, era co-fondatore di Respawn Entertainment ed è stato il Ceo di Infinity Ward, lo studio dietro al franchise di successo ‘Call of Duty’. Zampella ha anche guidato il team del franchise ‘Battlefield’. ‘Call of Duty’ ha venduto oltre 500 milioni di copie. Nel gennaio 2022, Activision Blizzard , la società statunitense produttrice e distributrice del popolare videogioco è stata acquisita da Microsoft per la cifra record di 5,9 miliardi di dollari,diventando così una divisione di Xbox Game Studios.