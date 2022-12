L'intesa arriva dopo l'acquisto di Activision Blizzard, produttore della serie, da parte della società di Xbox

Accordo decennale tra Microsoft e Nintendo per rendere disponibile sulle console del colosso giapponese il popolarissimo videogioco Call of Duty. L’intesa arriva dopo l’acquisto di Activision Blizzard, produttore della fortunata serie di sparatutto in prima persona, da parte di Microsoft per 69 miliardi di dollari.

La fusione, di grande portata, sta affrontando un attento esame da parte delle autorità di regolamentazione negli Stati Uniti, in Europa e altrove. Microsoft, che produce la console Xbox, deve affrontare la resistenza di Sony, che produce la console concorrente PlayStation e che ha sollevato preoccupazioni presso gli organi di controllo antitrust per la perdita dell’accesso a quello che definisce un titolo di gioco “must-have”. Il presidente di Microsoft Brad Smith ha twittato i suoi ringraziamenti a Nintendo, che produce la console Switch, dicendo che la stessa offerta era disponibile per Sony. “Ogni giorno che Sony vorrà sedersi a parlare, saremo felici di concludere un accordo di 10 anni anche per PlayStation”, ha dichiarato. Smith ha detto che l’accordo porterà Call of Duty a più giocatori e a più piattaforme, e “questo è un bene per la concorrenza e per i consumatori”.

Our acquisition will bring Call of Duty to more gamers and more platforms than ever before. That’s good for competition and good for consumers. Thank you @Nintendo. Any day @Sony wants to sit down and talk, we’ll be happy to hammer out a 10-year deal for PlayStation as well. https://t.co/m1IQxdeo6n — Brad Smith (@BradSmi) December 7, 2022



L’ufficio stampa europeo di Sony non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Il mese scorso Activision ha dichiarato che l’ultimo capitolo, Call of Duty: Modern Warfare 2, ha guadagnato più di un miliardo di dollari in vendite dal lancio del 28 ottobre.

