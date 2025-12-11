Time, persona dell’anno gli ‘architetti’ dell’intelligenza artificiale

Gli architetti dell’intelligenza artificiale sono la persona dell’anno 2025 secondo ‘Time’. “Il 2025 è stato l’anno in cui il pieno potenziale dell’intelligenza artificiale è emerso in tutta la sua portata, e in cui è diventato chiaro che non si tornerà indietro“, si legge sul profilo X della testata.

2025 was the year when artificial intelligence’s full potential roared into view, and when it became clear that there will be no turning back.



For delivering the age of thinking machines, for wowing and worrying humanity, for transforming the present and transcending the… pic.twitter.com/mEIKRiZfLo — TIME (@TIME) December 11, 2025

“Per aver inaugurato l’era delle macchine pensanti, per aver stupito e preoccupato l’umanità, per aver trasformato il presente e trasceso il possibile, gli Architetti dell’IA sono la Persona dell’Anno 2025″, viene spiegato per motivare la scelta. La copertina richiama la foto iconica ‘Lunch atop a Skyscraper‘ del 1932 in cui sono ritratti degli operai impegnati nella costruzione di un grattacielo che pranzano seduti su una trave di acciaio. Al loro posto figurano Mark Zuckerberg, Ceo di Meta; Lisa Su, Ceo di AMD; Elon Musk, XAl; Jensen Huang, presidente e Ceo di Nvidia; Sam Altman, Ceo di OpenAl; Demis Hassabis, Ceo di DeepMind Technologies; Dario Amodei, Ceo di Anthropic; Fei-Fei Li, co-direttore dello Human-Centered Al Institute di Stanford e Ceo di World Labs.

La giusta previsione dei bookmaker

Secondo i bookmaker l’intelligenza artificiale era una delle principali candidate al titolo, insieme ai Ceo Jensen Huang di Nvidia e Sam Altman di OpenAI. Era considerato un possibile candidato anche Papa Leone XIV, il primo pontefice americano, la cui elezione quest’anno è seguita alla morte di Papa Francesco, oltre al presidente Donald Trump, al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e al sindaco eletto di New York Zohran Mamdani, tutti presenti nelle liste dei favoriti. Trump è stato nominato persona dell’anno 2024 dalla rivista, succedendo a Taylor Swift, vincitrice nel 2023. La prima persona dell’anno fu nominata dalla rivista nel 1927 quando i suoi redattori iniziarono a scegliere la persona che, a loro giudizio, aveva maggiormente segnato le notizie dei precedenti dodici mesi.