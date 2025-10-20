Home > Tecnologia > AWS Down, interrotti siti e app in tutto il mondo: colpiti Amazon, Canva, Fortnite e Snapchat

Una grave interruzione di Internet ha colpito decine di siti web, giochi online e app molto popolari, tra cui Amazon, Canva, Fortnite e Snapchat. Lo stop potrebbe essere dovuto a un problema tecnico di Amazon Web Services (AWS), la piattaforma di cloud computing on-demand del gigante dell’e-commerce che supporta numerose operazioni online.

AWS: “Problema operativo”

AWS ha segnalato un “problema operativo” presso il suo data center nel Nord Virginia, noto come ‘us-east-1’. “Possiamo confermare un aumento dei tassi di errore e delle latenze per diversi servizi AWS nella regione US-EAST-1. Questo problema potrebbe anche influire sulla creazione di casi tramite AWS Support Center o l’API di supporto”, ha fatto sapere AWS. “Stiamo lavorando attivamente per mitigare il problema e comprenderne la causa principale”. Lo riporta il Guardian.

L’azienda fornisce servizi di elaborazione remota a molti governi, università e aziende, tra cui l’Associated Press. Su DownDetector, un sito web che monitora le interruzioni online, gli utenti hanno segnalato problemi con il broker online Robinhood, l’app di McDonald’s e molti altri servizi. Tra i clienti di AWS figurano alcune delle più grandi aziende e organizzazioni del mondo.