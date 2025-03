Disagi in tutto il mondo per chi usa i servizi della compagnia informatica

I servizi della compagnia informatica Microsoft sono in down e nella serata di sabato milioni di utenti non hanno potuto accedere alla propria posta elettronica. I social sono stati inondati di lamentele sul problema con segnalazioni di un’interruzione globale, in molti Paesi. Diversi i servizi che sono interessati dall’interruzione, tra cui Microsoft 365, Teams e Store. Bloccato anche Outlook, con problemi alla posta elettronica per milioni di utenti. Secondo i media Usa, oltreoceano le aree più colpite sono quelle di Toronto e New York. Problemi anche nel Regno Unito, con la notizia in evidenza sui maggiori siti di informazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata