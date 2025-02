Nei prossimi giorni si potrà accedere al proprio account per mantenere i contatti

Microsoft chiude Skype da maggio 2025. Lo ha comunicato la società sul suo profilo X sottolineando che “nei prossimi giorni si potrà accedere a Microsoft teams free con il proprio account skype per mantenere tutte le chat e i contatti”. Lanciato nel 2003 in Estonia, Skype fu acquistato da Microsoft nel 2011 per 8,5 miliardi di dollari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata