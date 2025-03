Andrà in onda con cadenze regolari. Il direttore Rossi: "È iniziata l'era dell'umanesimo digitale"

Forbes Italia, in collaborazione con Cogitg AI, lancia il primo TG realizzato interamente con l’intelligenza artificiale. È ancora in una fase sperimentale e quello che si può vedere sul sito Forbes.it è, appunto, un esempio materiale di quello che è possibile fare con le nuove tecnologie. Ma presto, con il lancio del nuovo sito che avrà una forte implementazione dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, il primo TG che si chiamerà Forbes AI News, – fanno sapere – andrà in onda con cadenze regolari e potrà essere visto ovviamente on demand gratuitamente. Si parlerà dei fatti salienti del giorno o della settimana, di tecnologia, di spazio, di esports, di economia e finanza, ma anche di arte e cultura, di giovani e di donne, di professionisti e di imprese.

Il database del tg in AI di Forbes

Il database da dove verranno attinte le notizie trasformate in servizi giornalistici per il video è costituito dalle notizie del sito, una mole di oltre 4mila articoli ogni anno sfornati a un ritmo quotidiano, senza contare poi i podcast, i video, le infografiche, i social. “L’intelligenza artificiale è uno straordinario strumento tecnologico, ma al centro c’è ancora l’uomo“, ha dichiarato Alessandro Mauro Rossi, direttore di Forbes Italia. – “Nel nostro Forbes AI News è il giornalista che fornisce la materia prima (gli articoli, le notizie, le inchieste) di cui l’AI poi si serve. È iniziata l’era dell’umanesimo digitale. Anzi, la rivoluzione dell’umanesimo digitale”.

