Nintendo ha annunciato il 5 giugno come data di lancio della Switch 2, console che introdurrà le funzioni di chat interattiva e condivisione dello schermo per mettere in contatto i giocatori.

Nel corso dei sessanta minuti di presentazione, l’azienda ha rivelato diverse novità. Al centro del sistema aggiornato c’è un nuovo pulsante “C” sul controller Joy-Con, che avvierà una nuova funzione “GameChat” – che richiede un abbonamento al servizio online Nintendo Switch – la quale consentirà di “comunicare con amici e familiari mentre si gioca” e di condividere la schermata di gioco con altri giocatori. Un microfono incorporato permetterà anche di chattare con altri giocatori. La presentazione è iniziata con un’ampia panoramica di ‘Mario Kart World’, il gioco di lancio della console. Nintendo ha anche presentato un nuovo gioco di James Bond, chiamato ‘Project 007’, che rivisita un classico della console Nintendo 64 molto amato dai fan.

Insieme, dove e quando vuoi. #NintendoSwitch2 arriverà il 5 giugno! pic.twitter.com/rzAVaHotx9 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) April 2, 2025

Preordine e prezzi della Nintendo Switch 2

I preordini per le console Nintendo Switch 2 apriranno a partire dall’8 aprile nel My Nintendo Store. “In segno di riconoscenza verso gli utenti più assidui di Nintendo Switch in Europa e nel Regno Unito, la possibilità di preordinare una console Nintendo Switch 2 nel My Nintendo Store sarà inizialmente offerta solo su invito a una selezione di membri di Nintendo Switch Online”, si legge nel sito My Nintendo Store. I prezzi sono di 469,99 euro per la versione standard e 509,99 euro per quella con il videogioco di ‘Mario Kart World’.

