Secondo la Commissione Europea le regole dell'App Store violano il Digital Markets Act. L'azienda: "Già adeguati a nuove norme comunitarie"

Oggi, la Commissione Europea ha informato Apple della sua opinione preliminare secondo cui le sue regole dell’App Store violano il Digital Markets Act (DMA), in quanto impediscono agli sviluppatori di app di indirizzare liberamente i consumatori verso canali alternativi per offerte e contenuti. Inoltre, la Commissione ha avviato una nuova procedura di non conformità contro Apple per preoccupazioni sul fatto che i suoi nuovi requisiti contrattuali per sviluppatori di app di terze parti e app store, tra cui la nuova “Core Technology Fee” di Apple, non siano sufficienti a garantire l’effettiva conformità agli obblighi di Apple ai sensi del DMA.

Ai sensi del DMA, gli sviluppatori che distribuiscono le loro app tramite l’App Store di Apple dovrebbero essere in grado, gratuitamente, di informare i propri clienti di possibilità di acquisto alternative più economiche, indirizzarli verso tali offerte e consentire loro di effettuare acquisti. Apple ha attualmente tre serie di termini commerciali che regolano il suo rapporto con gli sviluppatori di app, tra cui le regole di orientamento dell’App Store.

La Commissione rileva in via preliminare che: nessuno di questi termini commerciali consente agli sviluppatori di indirizzare liberamente i propri clienti. Ad esempio, gli sviluppatori non possono fornire informazioni sui prezzi all’interno dell’app o comunicare in altro modo con i propri clienti per promuovere offerte disponibili su canali di distribuzione alternativi. In base alla maggior parte dei termini commerciali disponibili per gli sviluppatori di app, Apple consente di indirizzare solo tramite “link-out”, ovvero gli sviluppatori di app possono includere un collegamento nella loro app che reindirizza il cliente a una pagina Web in cui il cliente può concludere un contratto. Il processo di link-out è soggetto a diverse restrizioni imposte da Apple che impediscono agli sviluppatori di comunicare, promuovere offerte e concludere contratti tramite il canale di distribuzione di loro scelta.

Mentre Apple può ricevere una commissione per facilitare tramite l’AppStore l’acquisizione iniziale di un nuovo cliente da parte degli sviluppatori, le commissioni addebitate da Apple vanno oltre quanto strettamente necessario per tale remunerazione. Ad esempio, Apple addebita agli sviluppatori una commissione per ogni acquisto di beni o servizi digitali effettuato da un utente entro sette giorni dopo un link-out dall’app. Inviando i risultati preliminari, la Commissione informa Apple della sua opinione preliminare secondo cui la società viola il DMA. Ciò non pregiudica l’esito dell’indagine, poiché Apple ha ora la possibilità di esercitare i propri diritti di difesa esaminando i documenti nel fascicolo di indagine della Commissione e rispondendo per iscritto alle conclusioni preliminari della Commissione. Se le opinioni preliminari della Commissione dovessero essere confermate in ultima analisi, nessuna delle tre serie di termini commerciali di Apple sarebbe conforme al DMA, che richiede ai gatekeeper di consentire agli sviluppatori di app di indirizzare i consumatori verso offerte esterne agli app store dei gatekeeper, gratuitamente. La Commissione adotterebbe quindi una decisione di non conformità entro 12 mesi dall’avvio del procedimento il 25 marzo 2024.

Apple: “Già adeguati a nuove norme Ue”

“Negli ultimi mesi, Apple ha apportato una serie di modifiche per conformarsi al DMA in risposta al feedback degli sviluppatori e della Commissione europea. Siamo certi che il nostro piano sia conforme alla legge e stimiamo che oltre il 99% degli sviluppatori pagherebbe la stessa cifra o meno in commissioni ad Apple in base ai nuovi termini commerciali che abbiamo creato”. Lo afferma in una nota un portavoce dell’azienda di Cupertino, commentando i rilievi dell’Ue secondo cui Apple ha violato le norme del mercato digitale impedendo agli sviluppatori di app di indirizzare liberamente i consumatori verso canali alternativi per offerte e contenuti.

“Tutti gli sviluppatori che fanno affari nell’Ue sull’App Store hanno l’opportunità di utilizzare le funzionalità che abbiamo introdotto, inclusa la possibilità di indirizzare gli utenti dell’app al Web per completare gli acquisti a una tariffa molto competitiva. Come abbiamo fatto di routine, continueremo ad ascoltare e a interagire con la Commissione europea”, aggiunge il portavoce di Apple.

