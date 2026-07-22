Tour de France 2026, Philipsen vince la 17esima tappa

Il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) ha vinto la 17esima tappa del Tour de France 2026, la Chambery-Voiron di 174,7 chilometri, 2.200 metri di dislivello affrontati praticamente tutti nei primi 60 chilometri.

Philipsen ha vinto in volata, secondo posto per lo svizzero Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), terzo per l’olandese Olav Kooij (Decathlon). Per il belga si tratta della 64esima vittoria in carriera, l’undicesima al Tour.

Dopo due quinti posti, un quarto e due terzi posti, arriva la tanto agognata vittoria per per il belga lanciato perfettamente da Mathieu van der Poel. Stavolta il velocista dell’Alpecin Premier Tech non ha avuto problemi nel bruciare la concorrenza in una volata che l’ha visto concludere per distacco davanti a Mauro Schmid (Jayco AlUla) e Olav Kooij (Decathlon CGA CGM), entrambi già a segno in questa Grande Boucle. Tra i protagonisti il belga Stuyven che ha attaccato in solitaria con i compagni di fuga che si sono guardati, lasciando rientrare il drappello degli inseguitori. Stuyven è stato raggiunto a 4km dall’arrivo: da lì in poi si è andati verso la volata, con tutti i compagni di squadra a tenere davanti le ruote veloci.

Con questo successo Philipsen riapre la corsa per la maglia verde.

Pogacar sempre in maglia gialla

Tappa molto mossa ma di ordinaria amministrazione per la maglia gialla Tadej Pogacar (UAE Emirates). Lo sloveno non corre alcun rischio lasciando andare in fuga il gruppo dei velocisti, tagliando il traguardo con un ritardo di 8’45” dal vincitore di tappa Jasper Philipsen (Alpecin Premier-Tech) che ora a -7 punti di distacco dal danese Mads Pedersen riapre la corsa per la maglia verde. Domani è in programma la diciottesima frazione, la Voiron-Orcieres-Merlette di 185,2 chilometri.

Philipsen: “Ero deluso e arrabbiato per mancate vittorie”

“E’ stata una montagna russa per me questo Tour, ho dovuto aspettare la 17esima tappa per vincere. Non ero nella forma ideale anche se mi ero allenato benissimo, non riuscivo però a trovare la pedalata e non avevo feeling. Questa vittoria è importante per me e per la squadra, ero cosi deluso da me stesso e arrabbiato. Tutti nel team hanno dovuto affrontare questa mia situazione, non posso che ringraziarlo. Questa vittoria è per loro”. Così il belga Jasper Philipsen (Alpecin Premier Tech) che dopo due quinti posti, un quarto e due terzi posti, a Voiron, traguardo della diciassettesima tappa del Tour de France 2026 partita da Chambery e lunga 174 chilometri, conquista la tanto inseguita vittoria. “La fuga? Ho atteso per avere una mia opportunità ma non ci speravo più, poi con il team abbiamo fatto un nuovo piano e ci siamo riusciti. Sì, avevo dubbi su me stesso, ho fatto tutto quello he andava fatto prima del Tour, sarà per questo caldo orribile, non lo so. Ho letto anche tante fesserie sui social media. Ho cercato di crederci e mi sono appoggiato al mio staff e alla mia squadra. La maglia verde? Ho recuperato terreno e con la vittoria ho preso parecchi punti però ora ci aspettano tappe tostissime, io quello che posso fare è lottare fino all’ultimo”, conclude.

Pogacar: “Yates? Stava male già da ieri”

“Mi aspettavo che ci sarebbero stati tanti attacchi all’inizio e che questa tappa sarebbe stata una lotta fin dalle prime salite. E’ stata una giornata dura. Ci siamo frazionati, con il gruppo dei migliori alla fine della discesa non c’era più nulla da lottare per la classifica, Yates? Si sentiva già male ieri sera, ha sofferto tantissimo. Stamattina stava un po’ meglio e credo che domani migliorerà ulteriormente”. Così Tadej Pogacar (Uae Emirates), leader della classifica, dopo la diciassettesima tappa del Tour de France.