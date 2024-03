Le azioni di Alphabet sono aumentate del 2,7% nelle prime operazioni pre-mercato

Apple sarebbe in trattative per integrare il motore di intelligenza artificiale Gemini di Google nell’iPhone, ponendo le basi per un accordo di successo che scuoterebbe il settore dell’intelligenza artificiale. Lo riporta Bloomberg citando persone che hanno familiarità con la questione. Stando a quanto riferito, le due società sarebbero in trattative attive per consentire ad Apple di concedere in licenza Gemini, il set di modelli di intelligenza artificiale generativa di Google, che va dai chatbot agli assistenti di codifica, per alimentare alcune nuove funzionalità in arrivo sul software iPhone quest’anno. Secondo alcune fonti, Apple avrebbe inoltre recentemente discusso con OpenAI, prendendo in considerazione anche l’utilizzo del suo modello. Le azioni di Alphabet, holding di Google, sono aumentate del 2,7% nelle prime operazioni pre-mercato.

