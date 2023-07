Si svolge a Milano la tappa italiana di Reply Xchange, l’evento annuale della società dedicato agli ultimi trend tecnologici

Si è svolta il 5 e il 6 luglio a Milano, al Superstudio Più in via Tortona, la tappa italiana di Reply Xchange 2023: si tratta dell’evento annuale dedicato agli ultimi trend di tecnologia e innovazione di Reply, multinazionale italiana che opera nell’ambito della trasformazione tecnologica digitale. Più di duemila gli operatori del settore accreditati per due giorni di meeting, in cui il gruppo guidato da Tatiana Rizzante illustra le ultime soluzioni sviluppate da ognuna delle centinaia di società del gruppo, presenti in Europa, Stati Uniti e Sudamerica. “È un momento molto importante per l’azienda, perché riassume tutto quello che abbiamo fatto durante l’anno e anche la visione futura”, spiega a LaPresse Filippo Rizzante, Chief Technology Officer del gruppo: “Si crea una sinergia tra tutte le unità specializzate che compongono Reply, che è una società rete. Queste più di 200 ‘cellule’ condividono le conoscenze”. L’obiettivo, quello di trovare sempre un modo nuovo di innovare, con focus anche sui temi più in voga nel mondo della tecnologia. “Lo scorso anno il grande tema è stato l’evoluzione del 3D, che poi sfociava nel concetto del metaverso. Quest’anno invece il tema centrale è l’intelligenza artificiale generativa”, afferma Rizzante.

