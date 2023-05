È stato lanciato da una serie di esperti tra cui l'ad di OpenAi, Sam Altman

L’intelligenza artificiale (Ia) potrebbe portare all’estinzione dell’umanità. È l’allarme lanciato da un gruppo di scienziati ed esperti di tecnologia in una dichiarazione pubblicata sul sito web del Center for Ai Safety. Tra questi anche Sam Altman, ad del produttore di Chatgpt OpenAi e Geoffrey Hinton, uno scienziato informatico considerato come uno dei padri dell’intelligenza artificiale. “Mitigare il rischio di estinzione legati all’Ia dovrebbe essere una priorità globale insieme ad altri rischi come le pandemie e la guerra nucleare“, affermano gli esperti nella dichiarazione.

