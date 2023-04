Il prorettore Gennaro Iasevoli: "L'aspetto più importante è la gestione della tutela dei diritti delle persone"

Convegno all’Università Lumsa di Roma su ‘Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?’. Un’occasione per presentare un ricerca, pubblicata in tre volumi, promossa da Astrid. “L’intelligenza artificiale è una realta in continuo divenire, quindi è da affrontare oggi ma anche una prospettiva per il futuro”, spiega Alessandro Pajno, presidente emerito del Consiglio di Stato. “L’aspetto più importante è la gestione della tutela dei diritti delle persone”, ha detto a margine del convegno il professore Gennaro Iasevoli, prorettore alla Ricerca dell’Università Lumsa. “La regolazione non può che essere sovranazionale, in primo luogo, a livello europeo. E poi bisogna fare rete”, commenta Giacomo Lasorella, presidente dell’AgCom.

