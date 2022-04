Campagna milionaria contro Elon Musk

Dan O’Dowd, fondatore della Greens Hills Software, ha lanciato una campagna milionaria per dichiarare guerra alla guida autonoma ‘Full Self Driving Beta’ promossa dalla Tesla di Elon Musk, che alcuni americani hanno potuto provare in anteprima, un sistema che permetterebbe alle auto di Elon Musk di circolare in autonomia. Secondo quanto rivelato da ModoMotori O’Dowd, forse puntando a un seggio al Senato starebbe cercando di fermare il programma di Tesla perché “poco sicuro”, “sbaglia di continuo” e per questo “andrebbe bannato dalle strade americane”. L’uomo avrebbe supportato queste dichiarazioni anche con un video che mostra diversi errori del sistema ed è pronto a diffondere il suo spot in 36 Stati americani, pagando 2 milioni di dollari. Voci di corridoio sostengono abbia accantonato anche altri 7 milioni per proseguire la sua campagna.

