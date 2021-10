A margine della presentazione di T-tech, il contest di space technology di Leonardo e Telespazio, al padiglione italiano di Expo 2020 Dubai

(LaPresse) – “Leonardo investe in ricerca e sviluppo più di un miliardo e seicento milioni ogni anno, che sono il 12% delle nostre revenues”. Così Pierpaolo Gambini, senior vice presidente Innovation e Ip di Leonardo, alla presentazione di T-tech, il contest di space technology di Leonardo e Telespazio, al padiglione italiano di Expo 2020 Dubai. “L’anno scorso abbiamo attivato il Leonardo Labs che sono delle strutture di ricerca centrali sulle tecnologie più innovative. Abbiamo creato questi laboratori centrali e abbiamo preso dei research fellow non interni a Leonardo ma esterni perché l’innovazione viene all’esterno. Abbiamo dato a ragazze e ragazzi un task preciso di pensare alle tecnologie del futuro e accanto gli stiamo associando una serie di phd. Quest’anno abbiamo attivato più di una trentina di corsi di dottorato di ricerca con 14 diverse università per far sì che le attività di ricerca siano complementari. Noi stiamo dicendo che vediamo il futuro in questo modo e chiediamo alle menti brillanti, supportate dai nostri ingegneri, di aiutarci a svilupparlo e crearlo”, ha concluso Gambini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata