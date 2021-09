Il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale a Cernobbio

(LaPresse) “Credo che l’autonomia, non so se voglio dire indipendenza, sovranità e autonomia, ma sicuramente l’autonomia strategica dell’Europa sia importante. Quando si è autonomi si negozia, non si dipende, si hanno alternative”. Così il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao al Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Penso sia molto importante che parte delle risorse del Pnrr sia dedicato a ristabilire non una totale indipendenza ma una forte autonomia dal punto di vista tecnologico” ha aggiunto Colao.

