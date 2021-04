Il video postato su Facebook: "Mai visto nulla di simile in vita mia"

(LaPresse) Sembra un normalissimo cane che supporta la polizia ma in realtà è un robot: una scena che ricorda quella delle serie tv avveniristiche sull’uso della tecnologia ma che invece è accaduta a New York. Si tratta di un vero e proprio robot che riproduce le sembianze di un animale a quattro zampe ma usa le più recenti tecnologie per supportare le forze dell’ordine nel proprio lavoor. A postare il video un’utente di Facebook che ha detto “Non ho mai visto nulla di simile in vita mia”. In realtà i cani-robot sono in dotazione alla polizia già da diverso tempo. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata