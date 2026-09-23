Europei pallavolo 2026, l’Italia si infrange contro il muro della Finlandia: 3-2 per gli uomini del nord

Agli Europei di pallavolo 2026, il sogno dell’Italia si infrange al quinto set di un match combattutissimo con la Finlandia. Il tabellino dice 3-2 per i nordici, che approdano così in semifinale, dove affronteranno la Francia di Andrea Giani.

A Torino, gli uomini di Ferdinando De Giorgi prendono il largo nel primo set, vinto per 25-21. La Finlandia è costretta a rincorrere, ma fa suo il secondo parziale, lunghissimo e giocato punto su punto: l’equilibrio tra le due formazioni in campo è sintetizzato nel punteggio, 28-26. Gli Azzurri perdono la testa nel terzo set, forse accusando anche la stanchezza della seconda, lunga frazione di gioco: l’Italia tracolla e la Finlandia mette la freccia, imponendosi per 25-16. I padroni di casa però rialzano la testa, puntano a vincere davanti al proprio pubblico e trovano il 2-2 (25-20). Si va quindi al tie-break, di nuovo all’insegna del totale equilibrio come accaduto nel secondo set. E ancora una volta a spuntarla è la Finlandia, che chiude la partita con un 15-13 che fa sfumare i sogni di gloria degli Azzurri.