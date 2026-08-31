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lunedì 31 agosto 2026

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Europei Pallavolo 2026, oggi Italia-Bulgaria agli ottavi di finale: orario e dove vederla in tv in chiaro

Europei Pallavolo 2026, oggi Italia-Bulgaria agli ottavi di finale: orario e dove vederla in tv in chiaro
L’Italvolley femminile (Adam Ihse/TT via AP) Associate Press/ LaPresse Only Italy and Spain
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La vincente affronterà ai quarti di finale la vincente di Repubblica Ceca-Svezia

La cavalcata delle Azzurre negli Europei di pallavolo 2026 prosegue, oggi lunedì 31 agosto è il giorno di Italia-Bulgaria agli ottavi di finale. La squadra allenata da Julio Velasco è reduce dalla vittoria del Girone D, grazie ai trionfi su Croazia, Montenegro, Slovacchia, Svezia e Francia.

La marcia d’avvicinamento

Sabato e domenica la squadra ha sostenuto una seduta di allenamento al BVV Veletrhy del Brno Exhibition Centre (Padiglione P), iniziando così a prendere confidenza con il campo di gioco teatro della sfida valida per l’accesso ai quarti di finale. A confermare le sensazioni positive all’interno del gruppo è la centrale Denise Meli, che ha parlato delle prime ore trascorse in Repubblica Ceca e dell’attenzione alla Bulgaria: “Brno sembra molto carina e accogliente. Siamo molto contente di essere arrivate qui. Ci stiamo preparando al meglio per la partita che ci aspetta contro la Bulgaria e siamo molto concentrate, lavorando su ogni dettaglio”.

Italia-Bulgaria, orario e dove vederla in tv in chiaro

La sfida Italia-Bulgaria inizia alle ore 16 e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Rai 2 e in streaming gratis su Rai Play. La partita sarà visibile anche su SkySport, e in streaming sulla piattaforma EuroVolley. 

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