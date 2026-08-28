Europei volley femminile 2026: Italia-Bulgaria agli ottavi, ecco quando

Sarà la Bulgaria l’avversaria dell’Italia di Julio Velasco negli ottavi di finale degli Europei di volley femminile 2026 a Brno, al BVV Veletrhy. Le azzurre, prime nella Pool D, affronteranno lunedì 31 agosto alle 16, dunque, la nazionale di Marcello Abbondanza, finita al quarto posto della Pool B, dopo la sconfitta di giovedì sera per 3-0 contro la Repubblica Ceca. La vincente di Italia-Bulgaria affronterà ai quarti di finale la vincente di Repubblica Ceca (B2)-Svezia (D3). Rimangono da definire gli abbinamenti della Pool A e della Pool C.

Questo il programma degli ottavi di finale in Repubblica Ceca a Brno:

Francia (D2) vs Grecia (B3) – 30 agosto ore 16

Serbia (B1) vs Croazia (D4) – 30 agosto ore 19

Italia (D1) vs Bulgaria (B4) – 31 agosto ore 16

Rep.Ceca (B2) vs Svezia (D3) – 31 agosto ore 19

Queste le partite in programma venerdì 28 agosto:

Pool A (Istanbul): ore 15 Slovenia-Ungheria, ore 18 Turchia-Polonia (DAZN)

Pool C (Baku): ore 13.30 Spagna-Romania, ore 16.30 Azerbaijan-Olanda

Come sta l’Italia, il punto dello staff di Velasco

L’Italia ha concluso la fase a gironi della rassegna continentale con cinque vittorie in altrettante partite. A fare il punto sul percorso delle azzurre nella Pool D e sulla crescita mostrata nelle cinque gare disputate è l’assistente allenatore Juan Manuel Cichello: “Credo che siamo cresciuti soprattutto nel lavoro e nella difesa, ricordando anche che abbiamo utilizzato un assetto nuovo, con Kate Antropova in posto quattro. Penso che, anche per chi non ha giocato tutte e cinque le partite, sotto questo aspetto si sia vista una crescita importante e soprattutto a livello caratteriale. La squadra ha saputo affrontare le difficoltà anche quando, a volte, non siamo riusciti a giocare benissimo”.

Tra gli aspetti che hanno fornito le indicazioni migliori allo staff tecnico c’è proprio il lavoro nella fase difensiva e nella successiva ricostruzione: “Credo soprattutto nella difesa e nel contrattacco, aspetti sui quali abbiamo lavorato molto bene. Quando difendiamo siamo una squadra molto forte, al di là della differenza che riusciamo a fare quando riceviamo bene, giocando i primi tempi e sviluppando un gioco veloce”.

Con la fase a gironi ormai alle spalle, l’attenzione si sposta sugli ottavi di finale e su un torneo che, da questo momento, non concederà più possibilità di errore. Cichello indica l’atteggiamento con cui l’Italia dovrà affrontare le prossime sfide: “Dobbiamo portarci dietro la stessa voglia di vincere che ha caratterizzato la nostra fase a gironi. Dobbiamo lavorare su ogni pallone, dimenticare quello precedente e giocare ogni azione al massimo, proprio come fanno le ragazze tutti i giorni in allenamento”.

L’Italia vince anche negli ascolti tv

Intanto, il primo posto nella Pool D conquistato dall’Italia passa anche attraverso il grande risultato degli ascolti tv. La sfida decisiva contro la Francia, vinta 3-1 dalle azzurre di Julio Velasco, ha fatto registrare numeri importanti sia su Rai 2 sia su Sky Sport.

Su Rai 2, Italia-Francia è stata seguita da 1 milione 59mila spettatori di media, facendo registrare il 13,3% di share e oltre 3 milioni di contatti complessivi.

Numeri significativi anche su Sky Sport, dove la sfida che ha consegnato all’Italia il primo posto nella Pool D ha registrato 211mila spettatori medi, con una reach di 620mila spettatori nelle fasi finali del quarto set.

La partita è stata trasmessa anche da Dazn.