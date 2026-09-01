Canada, trasferito l’ultimo beluga del parco Marineland: le foto del viaggio verso gli Usa



Si è concluso il trasferimento degli ultimi sei beluga dal parco Marineland di Niagara Falls, in Canada, in altri acquari statunitensi. Tofino è stato l’ultimo esemplare in cattività trasferito e faceva parte di un totale di 30 balene e quattro delfini che hanno beneficiato di un piano approvato dal governo canadese proprio per salvare questi cetacei. Il Marineland aveva annunciato all’inizio del 2023 di essere in vendita e ha chiuso al pubblico alla fine dell’estate del 2024. Venti balene — 19 beluga e un orca — sono morte in quello stesso parco dal 2019, secondo i dati del governo provinciale ottenuti grazie alle leggi sulla libertà di informazione e alle dichiarazioni ufficiali. Nell’ambito delle operazioni di salvataggio, le balene hanno effettuato i loro viaggi internazionali in imbracature costruite su misura e in container di trasporto a temperatura controllata.