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martedì 1 settembre 2026

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Canada, trasferito l’ultimo beluga del parco Marineland: le foto del viaggio verso gli Usa

Canada, trasferito l’ultimo beluga del parco Marineland: le foto del viaggio verso gli Usa
Canada: la beluga Gimli lascia Marineland, ultimo trasferimento dal parco chiuso (Carlos Osorio/The Canadian Press via AP)
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Ultimo trasferimento che segna la fine della cattività dei cetacei nel Paese

Canada: la beluga Gimli lascia Marineland, ultimo trasferimento che segna la fine della cattivit delle balene (Carlos Osorio/The Canadian Press via AP)
Canada: la beluga Tofino lascia Marineland (Carlos Osorio/The Canadian Press via AP)
Canada: la beluga Tofino lascia Marineland (Carlos Osorio/The Canadian Press via AP)
Canada: la beluga Orion lascia Marineland (Carlos Osorio/The Canadian Press via AP)
Canada: la beluga Tofino lascia Marineland (Carlos Osorio/The Canadian Press via AP)
Canada: la beluga Tofino lascia Marineland, ultimo trasferimento che segna la fine della cattività delle balene (Carlos Osorio/The Canadian Press via AP)
Canada: la beluga Gimli lascia Marineland, ultimo trasferimento che segna la fine della cattività delle balene (Carlos Osorio/The Canadian Press via AP)
Canada: la beluga Tofino lascia Marineland (Carlos Osorio/The Canadian Press via AP)
Canada: la beluga Odin lascia Marineland (Carlos Osorio/The Canadian Press via AP)
Canada: la beluga Tofino lascia Marineland, ultimo trasferimento che segna la fine della cattivit delle balene (Carlos Osorio/The Canadian Press via AP)
Canada: la beluga Yukon lascia Marineland, ultimo trasferimento che segna la fine della cattività delle balene (Carlos Osorio/The Canadian Press via AP)


Si è concluso il trasferimento degli ultimi sei beluga dal parco Marineland di Niagara Falls, in Canada, in altri acquari statunitensi. Tofino è stato l’ultimo esemplare in cattività trasferito e faceva parte di un totale di 30 balene e quattro delfini che hanno beneficiato di un piano approvato dal governo canadese proprio per salvare questi cetacei. Il Marineland aveva annunciato all’inizio del 2023 di essere in vendita e ha chiuso al pubblico alla fine dell’estate del 2024. Venti balene — 19 beluga e un orca — sono morte in quello stesso parco dal 2019, secondo i dati del governo provinciale ottenuti grazie alle leggi sulla libertà di informazione e alle dichiarazioni ufficiali. Nell’ambito delle operazioni di salvataggio, le balene hanno effettuato i loro viaggi internazionali in imbracature costruite su misura e in container di trasporto a temperatura controllata.

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