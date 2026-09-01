Napoli, Scott McTominay si opera al cuore

Scott McTominay verrà operato a causa di una lieve aritmia benigna. Lo ha fatto sapere il Napoli attraverso un comunicato. Il centrocampista scozzese “sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA)” e “tornerà disponibile dopo la pausa per le nazionali”.

Nota medica | McTominay 👇https://t.co/oFwK9piB9j — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 1, 2026

I numeri di Scott McTominay al Napoli

Scozzese, 29 anni, Scott McTominay è il giocatore simbolo del Napoli degli ultimi anni. Atletico, dotato di grande tecnica, visione del gioco e fiuto del gol, ha rappresentato una delle colonne portanti della squadra che ha vinto lo Scudetto nel 2024/2025, annata in cui ha anche conquistato il premio di Mvp. Arrivato in Italia il 30 agosto 2024 (dal Manchester United per circa 30 milioni di euro), con la maglia azzurra ha realizzato 27 reti e 10 assist in 82 presenze. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2028 e prevede uno stipendio di circa 5.6 milioni di euro all’anno.