Europei pallavolo 2026, oggi Italia-Slovacchia: orario e dove vederla in tv in chiaro

Per gli Europei di pallavolo 2026 oggi martedì 25 agosto è il giorno di Italia-Slovacchia, le azzurre guidate da Julio Velasco vengono da tre vittorie consecutive: ultima quella contro le padrone di casa della Svezia.
EKATERINA ANTROPOVA IS THE TOP SCORER OF THE MATCH 🔥 https://t.co/uftA3jrfHV pic.twitter.com/6ktgD9zFAj— European Volleyball (@CEVolleyball) August 23, 2026
Quella di oggi è la terza partita del Gruppo D, nel quale l’Italia si trova con Croazia, Montenegro, Francia e Svezia.
BIG WIN FOR ITALY AGAINST SWEDEN 👏#cev #volleyball #EuroVolley https://t.co/1DmSJa7bRl pic.twitter.com/SiXPiNM3g2— European Volleyball (@CEVolleyball) August 23, 2026
Europei pallavolo 2026: il calendario
- 26 agosto, Francia-Italia
- 30 agosto, ottavi di finale a Brno (Repubblica Ceca)
- 3 settembre, quarti di finale a Brno (Repubblica Ceca)
- 5 settembre, semifinali a Istanbul (Turchia)
- 6 settembre, finale a Istanbul (Turchia)
Italia-Slovacchia: orario e dove vederla in tv in chiaro
La partita Italia-Slovacchia inizia alle 16 e sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati anche su Sky Sport. Il match sarà trasmesso anche in streaming gratis su RaiPlay, oltre che sulla piattaforma web EuroVolley.