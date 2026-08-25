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martedì 25 agosto 2026

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Europei pallavolo 2026, oggi Italia-Slovacchia: orario e dove vederla in tv in chiaro

Europei pallavolo 2026, oggi Italia-Slovacchia: orario e dove vederla in tv in chiaro
L’Italvolley femminile (Adam Ihse/TT via AP) Associate Press/ LaPresse Only Italy and Spain
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Le azzurre guidate da Julio Velasco vengono da tre vittorie consecutive: ultima quella contro le padrone di casa della Svezia

Per gli Europei di pallavolo 2026 oggi martedì 25 agosto è il giorno di Italia-Slovacchia, le azzurre guidate da Julio Velasco vengono da tre vittorie consecutive: ultima quella contro le padrone di casa della Svezia.

Quella di oggi è la terza partita del Gruppo D, nel quale l’Italia si trova con Croazia, Montenegro, Francia e Svezia.

Europei pallavolo 2026: il calendario

  • 26 agosto, Francia-Italia
  • 30 agosto, ottavi di finale a Brno (Repubblica Ceca)
  • 3 settembre, quarti di finale a Brno (Repubblica Ceca)
  • 5 settembre, semifinali a Istanbul (Turchia)
  • 6 settembre, finale a Istanbul (Turchia)

Italia-Slovacchia: orario e dove vederla in tv in chiaro

La partita Italia-Slovacchia inizia alle 16 e sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati anche su Sky Sport. Il match sarà trasmesso anche in streaming gratis su RaiPlay, oltre che sulla piattaforma web EuroVolley.

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