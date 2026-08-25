Europei pallavolo 2026, oggi Italia-Slovacchia: orario e dove vederla in tv in chiaro

Per gli Europei di pallavolo 2026 oggi martedì 25 agosto è il giorno di Italia-Slovacchia, le azzurre guidate da Julio Velasco vengono da tre vittorie consecutive: ultima quella contro le padrone di casa della Svezia.

EKATERINA ANTROPOVA IS THE TOP SCORER OF THE MATCH 🔥 https://t.co/uftA3jrfHV pic.twitter.com/6ktgD9zFAj — European Volleyball (@CEVolleyball) August 23, 2026

Quella di oggi è la terza partita del Gruppo D, nel quale l’Italia si trova con Croazia, Montenegro, Francia e Svezia.

Europei pallavolo 2026: il calendario

26 agosto, Francia-Italia

30 agosto, ottavi di finale a Brno (Repubblica Ceca)

3 settembre, quarti di finale a Brno (Repubblica Ceca)

5 settembre, semifinali a Istanbul (Turchia)

6 settembre, finale a Istanbul (Turchia)

Italia-Slovacchia: orario e dove vederla in tv in chiaro

La partita Italia-Slovacchia inizia alle 16 e sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati anche su Sky Sport. Il match sarà trasmesso anche in streaming gratis su RaiPlay, oltre che sulla piattaforma web EuroVolley.