Europei volley 2026, quando gioca l’Italia: calendario, orari, avversarie e dove vederla in tv

Conto alla rovescia per l’inizio degli Europei di volley femminile 2026 che vedranno l’Italia protagonista. Il torneo, in corso da venerdì 21 agosto a domenica 6 settembre, durante la fase a gironi verrà ospitato da quattro Paesi: Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaijan e Svezia, con le sedi di Istanbul, Brno, Baku e Göteborg.

Le azzurre, guidate dal ct Julio Velasco, sono state inserite nella Pool D insieme a Svezia, Francia, Slovacchia, Croazia e Montenegro. Tutti gli incontri della prima fase delle azzurre si disputeranno allo Scandinavium di Göteborg.

Il calendario dell’Italia nella fase a gironi

Italia-Croazia , venerdì 21 agosto ore 16

, venerdì 21 agosto ore 16 Italia-Montenegro , sabato 22 agosto ore 15

, sabato 22 agosto ore 15 Italia-Svezia , domenica 23 agosto ore 18

, domenica 23 agosto ore 18 Italia-Slovacchia , martedì 25 agosto ore 16

, martedì 25 agosto ore 16 Italia-Francia, mercoledì 26 agosto ore 16

Il calendario dagli ottavi alla finale

1° ottavo di finale , domenica 30 agosto ore 17

, domenica 30 agosto ore 17 2° ottavo di finale , domenica 30 agosto ore 20

, domenica 30 agosto ore 20 3° ottavo di finale , lunedì 31 agosto ore 15

, lunedì 31 agosto ore 15 4° ottavo di finale , lunedì 31 agosto ore 18

, lunedì 31 agosto ore 18 5° ottavo di finale , martedì 1° settembre ore 15

, martedì 1° settembre ore 15 6° ottavo di finale , martedì 1° settembre ore 18

, martedì 1° settembre ore 18 1° quarto di finale , mercoledì 2 settembre ore 17

, mercoledì 2 settembre ore 17 2° quarto di finale , mercoledì 2 settembre ore 20

, mercoledì 2 settembre ore 20 3° quarto di finale , giovedì 3 settembre ore 15

, giovedì 3 settembre ore 15 4° quarto di finale , giovedì 3 settembre ore 18

, giovedì 3 settembre ore 18 1° semifinale , sabato 5 settembre ore 15

, sabato 5 settembre ore 15 2° semifinale , sabato 5 settembre ore 18

, sabato 5 settembre ore 18 finale 3°-4° posto , sabato 6 settembre ore 15

, sabato 6 settembre ore 15 finale 1°-2° posto, sabato 6 settembre ore 18

Dove vedere le partite dell’Italia in tv

Tutte le partite dell’Italia agli Europei di volley 2026 si possono vedere in diretta sui canali di Sky Sport (previo abbonamento) e in chiaro sulla Rai. Gli incontri si possono seguire anche in streaming su SkyGo, NowTv e Rai Play. Inoltre migliori match della fase a gironi e tutti i match delle fasi a eliminazione diretta, saranno trasmessi in app su Dazn in diretta e on-demand.