Europei Volley, Velasco: "La motivazione che ho per l'Europeo è per vincerlo e basta"

“La motivazione che ho per l’Europeo è per vincerlo e basta, poi che qualifichi per l’Olimpiade, perché secondo me è impensabile che l’Italia non si qualifichi all’Olimpiade perché se lo fa attraverso i tornei, lo fa per il ranking, noi siamo primi nel ranking quindi anche se perdiamo qualche partita, non sono preoccupato minimamente”. Lo ha detto il ct della Nazionale femminile di volley Julio Velasco nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione delle nazionali di volley maschile e femminile a Palazzo Lombardia, a Milano. “Molto importante dare fiducia alle altre ragazze, possiamo vincere con le altre ragazze, come d’altronde l’abbiamo fatto il primo anno, no? Abbiamo battuto la Turchia il primo anno” ha aggiunto Velasco.