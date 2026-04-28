Caso Epstein, ex capo gabinetto Starmer: "Nomina Mandelson mio grave errore"

(LaPresse) – L’ex capo di gabinetto del primo ministro britannico Keir Starmer, Morgan McSweeney, ha dichiarato di aver commesso un “grave errore” nel raccomandare la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti. McSweeney ha detto ai parlamentari che si è trattato di “un grave errore di valutazione”. McSweeney, che si è dimesso a febbraio, ha aggiunto che “il primo ministro si è affidato al mio consiglio e io ho sbagliato”. Mandelson è stato licenziato da Starmer a settembre a causa della sua amicizia con Jeffrey Epstein.