Volley, azzurri campioni del mondo al Quirinale. Il ct De Giorgi: "Mattarella nostro motivatore"

“Il Presidente Mattarella è ormai il nostro motivatore. Gliel’ho detto, sei il nostro motivatore. Ormai quando partiamo per una competizione il desiderio è di arrivare qua”. Il commissario tecnico della nazionale di pallavolo maschile Ferdinando “Fefè” De Giorgi non nasconde l’emozione all’uscita dal Quirinale dopo l’incontro con il capo dello Stato. Una doppia visita storica della nazionale maschile e femminile dopo la doppia vittoria ai mondiali di volley. Un ritorno sia per la compagine maschile che era qui per la vittoria agli scorsi mondiali del 2022 che per quella femminile dopo l’oro ai giochi olimpici di Parigi 2024. “Il riferimento del Presidente alle nuove generazioni? Questo tipo di risultati da sempre una spinta. C’è un effetto emulazione e sempre più ragazzi si appassionano a questo sport. Quello che ci auguriamo è che questa spinta rimanga. Sfruttiamo questa occasione perché tanti ragazzi comincino e intanto apriamo le palestre”, conclude De Giorgi.